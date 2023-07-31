31 июля 2023, 13:10
Фейк: вспышку кори зафиксировали в детском отделении больницы Ростова-на-Дону
Власти Ростовской области опровергли сообщение о вспышке кори в детской больнице
Сообщение о вспышке кори в детском отделении больницы Ростова-на-Дону оказалось недостоверным. Региональные власти опровергли информацию о массовой заболеваемости.
Фейк
Издание «Блокнот Ростов» сообщило, что вспышка кори якобы случилась в городской больнице № 20. Журналисты сослались на родителей детей, побывавших в медучреждении, а также на источник в медицинской сфере. Двум матерям будто бы сказали сидеть на карантине после посещения больницы.
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Правда
Ситуацию прокомментировал замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин. Он сообщил, что в инфекционном отделении больницы № 20 находится только один пациент с подозрением на корь.
«Проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия», — привел слова Тюрина сайт BezFormata.ru.
Точный диагноз установят в начале следующей недели после необходимых исследований, отметил заместитель министра. Он добавил, что ситуация находится под контролем регионального Минздрава.
Таким образом, информация, что в детском отделении городской больницы № 20 в Ростове-на-Дону зафиксировали вспышку кори, недостоверна. По данным местных властей, в действительности в медучреждении лечится лишь один пациент с подозрением на заболевание корью.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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