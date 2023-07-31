Общество 31 июля 2023, 13:10 Фейк: вспышку кори зафиксировали в детском отделении больницы Ростова-на-Дону Власти Ростовской области опровергли сообщение о вспышке кори в детской больнице РИА «Новости»

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Сообщение о вспышке кори в детском отделении больницы Ростова-на-Дону оказалось недостоверным. Региональные власти опровергли информацию о массовой заболеваемости.

Фейк

Издание «Блокнот Ростов» сообщило, что вспышка кори якобы случилась в городской больнице № 20. Журналисты сослались на родителей детей, побывавших в медучреждении, а также на источник в медицинской сфере. Двум матерям будто бы сказали сидеть на карантине после посещения больницы.

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Правда

Ситуацию прокомментировал замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин. Он сообщил, что в инфекционном отделении больницы № 20 находится только один пациент с подозрением на корь.

«Проводятся необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия», — привел слова Тюрина сайт BezFormata.ru.

Точный диагноз установят в начале следующей недели после необходимых исследований, отметил заместитель министра. Он добавил, что ситуация находится под контролем регионального Минздрава.

Таким образом, информация, что в детском отделении городской больницы № 20 в Ростове-на-Дону зафиксировали вспышку кори, недостоверна. По данным местных властей, в действительности в медучреждении лечится лишь один пациент с подозрением на заболевание корью.

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