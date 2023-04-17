Общество 17 апреля 2023, 18:46 Фейк: воспитанники детского приюта в Курской области отравились жидкостью для вейпов Власти Курской области опровергли сообщения об отравлении жидкостью для вейпов в приюте Викимедиа

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В СМИ и соцсетях распространили фейки о том, что в одном из детских приютов в Курской области несколько детей отравились жидкостью для вейпов. «360» узнал, что произошло на самом деле.

Фейк

В Охочевском социальном приюте в Щигровском районе Курской области несколько воспитанников отравились жидкостью для вейпов, заявили некоторые Telegram и СМИ.

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В частности, в материалах утверждается, что ряд подопечных приюта регулярно обращаются в медпункт с одинаковыми симптомами (тошнота, головная боль, потемнение в глазах). Последним случаем, после которого врачи забили тревогу, стало обращение 15-летней воспитанницы с теми же жалобами.

Правда

Власти Курской области опровергли сообщения о массовом отравлении жидкостью для вейпов в приюте. В Telegram-канале правительства области уточнили, что у девочки регулярно возникают симптомы, о которых говорилось выше, так как у нее «вегетососудистая дистония по смешанному типу» и она наблюдается с данными симптомами с самого начала, как попала в этот приют.

Правоохранительные органы провели проверку в учреждении и не выявили фактов, которые говорили бы об отравлении детей жидкостью для вейпов.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.