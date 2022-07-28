Фейк: воронежских врачей заставили передать деньги на помощь ЛНР

В соцсетях и СМИ появилась информация о том, что врачей одной из больниц Воронежа якобы принуждают передавать деньги на помощь Новопсковскому району Луганской Народной Республики. «360» нашел доказательства тому, что эти данные недостоверны.

Фейк

В Telegram — и далее в СМИ — появился пост, в котором утверждается, что с врачей городской больницы № 5 собирают по 500 рублей на помощь Новопсковскому району ЛНР, шефство над которым взяла Воронежская область. Сотрудников якобы попросили скинуться «в добровольно-принудительной форме». Одна из работников медучреждения заявила, что согласия врачей никто не спрашивал и что подобные случаи «были и в других больницах».

Кто проводит сбор и как он проходит, не уточняется.

Правда

Информацию о сборе денег в медучреждении уже опровергли в региональном департаменте здравоохранения.

В местных СМИ отметили, что даже в Воронежской области это не первый фейк на эту тему: раньше в пабликах Богучара появились данные о том, что районная администрация якобы обязала работников местной больницы перечислить однодневный заработок на восстановление Красного Луча в ЛНР. Эту информацию тоже опровергли в официальных источниках.

Власти Воронежской области действительно подписали соглашения о сотрудничестве с руководством трех районов ЛНР, среди которых есть Новопсковский. Регион поможет восстановить в этих районах более 40 объектов инфраструктуры. Работ в Меловском районе уже начались, туда приехала бригада воронежских строителей.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.