27 июня 2023, 18:41
Фейк: власти Воронежа и Ростова призвали жителей размещать у себя беженцев за выплаты
Данные о платном размещении беженцев в Воронеже и Ростове оказались фейком
В Сети распространилась информация о том, что в Воронеже и Ростове распространяют листовки с призывом за деньги размещать у себя беженцев. Объявления написаны якобы от имени местных властей. «360» решил разобраться в ситуации.
Фейк
Посты и материалы об объявлениях на городских улицах в Воронежской и Ростовской областях появились в различных пабликах. Фото такого объявления даже разместило СМИ — ростовский «Блокнот». Жителей якобы призвали за выплаты размещать у себя беженцев из Крыма, Белгородской и Курской областей, и для связи оставили контакт местных органов соцзащиты.
Правда
Департамент соцзащиты Воронежской области опроверг размещение объявлений о приеме беженцев за вознаграждение. В ведомстве назвали это фейком и попросили жителей доверять только информации из официальных источников.Объявления в Ростове-на-Дону с тем же текстом тоже оказались фейковыми: в них был указан номер департамента социальной защиты города Ростова-на-Дону, в то время как писалось, что речь идет о департаменте соцзащиты области. В Ростовской области просто нет соответствующего департамента — вопросами соцзащиты населения занимается министерство труда и социального развития региона. А главное, вопреки тому, что написано в объявлениях, в Крыму не объявляли никакой эвакуации населения.Таким образом, информация о том, что власти в объявлениях предложили предоставлять беженцам жилье за вознаграждение, — фейк.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
Фейковые новости
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