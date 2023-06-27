Общество 27 июня 2023, 18:41 Фейк: власти Воронежа и Ростова призвали жителей размещать у себя беженцев за выплаты Данные о платном размещении беженцев в Воронеже и Ростове оказались фейком департамент соцзащиты Воронежской области

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В Сети распространилась информация о том, что в Воронеже и Ростове распространяют листовки с призывом за деньги размещать у себя беженцев. Объявления написаны якобы от имени местных властей. «360» решил разобраться в ситуации.

Фейк

Посты и материалы об объявлениях на городских улицах в Воронежской и Ростовской областях появились в различных пабликах. Фото такого объявления даже разместило СМИ — ростовский «Блокнот». Жителей якобы призвали за выплаты размещать у себя беженцев из Крыма, Белгородской и Курской областей, и для связи оставили контакт местных органов соцзащиты.

Правда

Департамент соцзащиты Воронежской области опроверг размещение объявлений о приеме беженцев за вознаграждение. В ведомстве назвали это фейком и попросили жителей доверять только информации из официальных источников.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.