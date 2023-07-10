Общество 10 июля 2023, 16:58 Фейк: власти России будут изымать квартиры жителей Энергодара и передавать их работникам ЗАЭС Власти РФ не будут изымать квартиры жителей Энергодара и передавать их работникам ЗАЭС РИА «Новости»

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В Сети появилась информация о том, что российские власти якобы будут изымать квартиры жителей Энергодара, которые покинули город, и передавать их работникам ЗАЭС для мотивации. В ситуации решил разобраться «360».

Фейк

Новость о том, что власти РФ будут изымать жилье людей, уехавших из города, и передавать работникам Запорожской АЭС для того, чтобы их мотивировать, появилась в Telegram-канале «Инсайдер UA». Информацию распространили и другие паблики.

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Люди начали переживать. Однако жилую недвижимость в России по причине бесхозности забрать нельзя. Украинская пропаганда продолжает педалировать тему ЗАЭС.

Правда

В соответствии со статьей № 255 Гражданского кодекса, коммерческую недвижимость можно признавать бесхозной по суду, но для этого нужно, чтобы в Росреестре отсутствовала запись о собственнике либо имелся юридически оформленный отказ от собственности.

Каждый случай при этом рассматривается отдельно. Говорить, что жилые помещения в российском Энергодаре, оставленные прежними собственниками, будут вручать новым работникам ЗАЭС в качестве мотивации — невозможно. Это неисполнимо по юридическим основаниям.

Жилую недвижимость можно переоформить на основании приобретательной давности (статья № 234 Гражданского кодекса РФ), но для этого нужно, чтобы был выполнен ряд условий:

добросовестное владение — оплата коммунальных услуг, поддержание в порядке недвижимости;

открытое владение. Новый хозяин не должен скрывать факт нахождения заброшенного имущества в его владении;

непрерывность владения. То есть лицо владеет и пользуется бесхозной жилой недвижимостью на протяжении всего периода приобретательной давности — 15 лет.

Но и тогда пройдет уже не менее 18 лет до того, как можно будет получить в собственность недвижимость, так как к 15 годам приплюсовывается срок исковой давности. В суд можно будет обращаться спустя 18 лет после начала владения имуществом.

Таким образом, информация о том, что жилье уехавших из Энергодара людей будут передавать работникам ЗАЭС в качестве поощрения, не соответствует действительности.

Ранее СМИ распространяли не соответствующую действительности информацию о том, что в Орле произошла утечка бетонной смеси в Оку. В местной мэрии пояснили, что шлейф на реке вызван смывом песка с понтона во время дождя.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.