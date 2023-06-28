Общество 28 июня 2023, 15:17 Фейк: ветропарки перестали работать в Ростовской области из-за проблем с запчастями Данные об остановке работы ветропарков под Ростовом оказались фейком Freepik

Читать 360tv в

Информация о якобы остановке ветроэлектростанции (ВЭС) в Ростовской области из-за невозможности получать запчасти для обслуживания турбин распространились в Сети. «360» проверил, так ли это.

Фейк

Несколько дней назад в паблике «Это Ростов! — новости Ростова-на-Дону 16» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что Азовская ветряная электростанция перестала работать. Это произошло якобы из-за остановки большей части ветряков на Казачьей ВЭС под Каменском. Авторы публикации предположили, что все произошло «из-за того, что запчасти перестали поставлять из-за санкций». В качестве доказательства в группе появилось видео, на котором можно различить несколько ветряков, почти все они не крутятся.

Реклама

Правда

Однако уже 26 июня с опровержением этих слухов выступил замминистра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко. Он заявил, что все шесть ветропарков работают нормально, никаких проблем с обслуживанием и комплектующими нет. По его словам, в регионе действует три предприятия по производству комплектующих для ВЭС. Чиновник подчеркнул, что для работы донских ветропарков не нужны детали иностранного производства. Его слова привело издание RostovGazeta.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что информация об остановке работы ВЭС в Ростовской области является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.