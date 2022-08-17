Фейк: в Туве провели шествие в красных платьях в поддержку Украины

В ряде СМИ появилась недостоверная информация об акции «Проект в красных платьях» в Туве. Эта акция, по задумке организаторов, призвана поддержать женскую уверенность в себе. Однако некоторые издания эту акцию представили как жест солидарности с жительницами Украины. Хотя никакой политической подоплеки в перформансе не было.

Фейк

Недостоверная информация об акции возле монумента «Центр Азии» появилась ранее в ряде СМИ. Перформанс провели в Кызыле 14 августа. Участницами стали несколько десятков женщин, одетых в красные платья.

Авторы публикации заявили, что этот проект был якобы посвящен поддержке Украины. Для иллюстрации материала журналисты взяли фото из соцсетей, исказив посыл участников мероприятия.

Правда

В действительности акция «Проект в красных платьях» не имеет никакого подтекста, связанного с Украиной. Ее автором стала маркетолог из Красноярска Элеонора Шипулина.

По задумке организаторов, социальный проект призван поддержать женскую уверенность в себе. Акция проходит с 2018 года во многих городах России. 14 августа ее провели в Кызыле в рамках мероприятий, посвященных народному празднику Наадым в Туве.

Организаторы шествия в беседе с «Подъемом» также отвергли намеки на политическую подоплеку акции.

«Бред какой-то. Наш проект посвящен женственности, красоте и семейным ценностям. В Кызыле все прошло прекрасно. Женщины довольны, все было удачно. Мужчины вручили девушкам красные розы, чтобы подчеркнуть их женственность», — заявили собеседники издания.

Они также обратили внимание, что акция была заранее согласована с властями города.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.