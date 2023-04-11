Общество 11 апреля 2023, 19:54 Фейк: в Томске задержали малолетнего мошенника, который передавал информацию из Кремля Сообщения СМИ о задержанном в Томске «информаторе» оказались фейком РИА «Новости»

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В Сети распространили фейки о том, что в Томске задержали малолетнего мошенника, который, по его признанию, около двух лет передавал заблокированным в России СМИ и украинскому блогеру «инсайды» из Кремля. «360» выяснил подробности.

Фейк

В Томске задержали несовершеннолетнего мошенника, который, по его собственным словам, в течение примерно двух лет передавал заблокированным в России информационным сайтам и украинскому блогеру Анатолию Шарию «инсайды» из Кремля, утверждают СМИ. Он якобы «придумывал интересные инфоповоды и отсылал их за небольшое денежное вознаграждение, а его выдумки тут же публиковались».

Правда

Изначально этот фейк появился в пародийном Telegram-канале. Фотография, сопровождающая текст, — якобы оперативная съемка задержанного — на самом деле взята из сводки новостей телерадиокомпании «Вятка». На снимке — подросток, сбежавший из спецприемника города Орлова 17 июля 2008 года.

Никакие официальные источники не подтверждают сообщений о задержании несовершеннолетнего «информатора» в Томске. На фейк также указывает отсутствие какой-либо информации о времени задержания, мерах пресечения и любых других фактах.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.