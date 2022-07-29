Фейк: в Томске отменят все социальные выплаты

В соцсетях появилась информация о том, что в Томске якобы отменят все социальные выплаты. «360» нашел доказательства ее недостоверности.

Фейк

В томских региональных группах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» распространилось предупреждение о том, что с начала следующего года в Томске якобы упразднят все городские социальные выплаты пенсионерам, стипендии молодым воспитателям, компенсации за посещение частных детских садов.

Во «ВКонтакте» информацию уже удалили, а в «Одноклассниках» она еще осталась.

Правда

Запись прокомментировала мэрия Томска. Заместитель главы города по социальной политике Константин Чубенко заявил, что в проекте бюджета на 2023 год сохранены средства на действовавшие ранее социальные выплаты.

«Традиционно бюджет города 2023 года планируется социально направленным. В нем предусмотрены средства на материальные выплаты и меры социальной поддержки для пенсионеров, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями, компенсации семьям, дети в которых посещают частные детские сады и группы», — подчеркнул Чубенко

Таким образом, сообщение является фейком.

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