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    29 июля 2022, 12:59

    Фейк: в Томске отменят все социальные выплаты

    Мэрия Томска опровергла слух об отмене соцвыплат в городе

    Оксана Кириллова

    В соцсетях появилась информация о том, что в Томске якобы отменят все социальные выплаты. «360» нашел доказательства ее недостоверности.

    Фейк: в Томске отменят все социальные выплаты

    Фейк

    В томских региональных группах в «Одноклассниках» и «ВКонтакте» распространилось предупреждение о том, что с начала следующего года в Томске якобы упразднят все городские социальные выплаты пенсионерам, стипендии молодым воспитателям, компенсации за посещение частных детских садов.

    Во «ВКонтакте» информацию уже удалили, а в «Одноклассниках» она еще осталась.

    Правда

    Запись прокомментировала мэрия Томска. Заместитель главы города по социальной политике Константин Чубенко заявил, что в проекте бюджета на 2023 год сохранены средства на действовавшие ранее социальные выплаты.

    «Традиционно бюджет города 2023 года планируется социально направленным. В нем предусмотрены средства на материальные выплаты и меры социальной поддержки для пенсионеров, многодетных семей, людей с ограниченными возможностями, компенсации семьям, дети в которых посещают частные детские сады и группы», — подчеркнул Чубенко

    Таким образом, сообщение является фейком.

    Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.