Фейк: в Татарстане собрались уничтожить 50 кошек-наркокурьеров | 360°

Общество 12 сентября 2022, 16:34 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: в Татарстане собрались уничтожить 50 кошек-наркокурьеров УФСИН по Татарстану опровергло сообщение об уничтожении кошек из исправительных колоний РИА Новости

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Газета «Казанские ведомости» опубликовала информацию о пойманных у исправительных колоний Татарстана кошках, переносивших наркотики в ошейниках. Источник издания заявил, что таких животных считают «неблагонадежными» и могут уничтожить. По его словам, речь идет о 50 кошках. При проверке информации выяснилось, что она не отвечает действительности.

Фейк

По данным «Казанских ведомостей», бывших кошек-наркокурьеров из исправительных колоний должны были передать в приют «Кот и Пес». Его основатель заявил изданию, что из 50 животных, которые подлежали уничтожению как «неблагонадежные», в «Кот и Пес» попали три.

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Правда

На самом деле все кошки живы и нашли новый дом. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Татарстану.

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«Информация об усыплении кошек-наркокурьеров, размещенная в ряде СМИ, не соответствует действительности. Из исправительной колонии № 19 города Казани в приюты с марта по май этого года передали порядка 50 кошек», — подчеркнули в ведомстве.

По словам представителей УФСИН, кошки не были наркокурьерами, они просто проживали на территории учреждения, а осужденные ухаживали за ними.

Однако, исходя из действующих правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, животных решили отправить в приют.

Информацию о поиске для кошек нового дома регулярно публиковали на странице волонтера, который принимал участие в решении этого вопроса.

Таким образом, недостоверной оказалась информация не только об уничтожении кошек из колоний Татарстана, но и о принадлежности животных к схемам наркотрафика в исправительных учреждениях.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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