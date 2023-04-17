Общество 17 апреля 2023, 15:46 Фейк: в Ставрополе семьям военных подарят третий гроб бесплатно Ритуальная служба из Ставрополя опровергла фейки о гробах для военных

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В Сети распространили фейки о том, что в Ставрополе семьям военных подарят третий гроб бесплатно. «360» выяснил правду.

Фейк

В соцсети «Одноклассники» и в Telegram распространяется фото: на нем изображена доска объявлений, на которой размещено объявление о приеме в ЧВК «Вагнер». Рядом видна реклама ритуального агентства, в котором говорится об «акции» по схеме «1+1=3». Якобы военные и их семьи могут при покупке двух гробов получить третий бесплатно.

Правда

В объявлении виден адрес ритуальной службы: Ставрополь, ул. Доваторцев, 44Б. Там находится торгово-офисный центр «Арбат Плаза», где действительно расположена компания по организации похорон. Ее номер совпадает с размещенным в объявлении.

Если же перейти на сайт этого бюро, то на главной странице можно обнаружить объявление, согласно которому фирма не имеет отношения к распространяемому в Сети объявлению.

Компания просит не тиражировать дальше фейк и присылать фото и адреса, где, возможно, обнаружат подобные объявления. По мнению представителей бюро, фейк создан и распространяется украинскими ЦИПсО.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.