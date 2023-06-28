Общество 28 июня 2023, 17:05 Фейк: в Севастополе после отравления рыбой умерла семья Информация о смерти семьи после отравления рыбой в Севастополе оказалась фейком Unsplash

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По Сети разошлась информация, что семья из трех человек умерла в Севастополе после отравления рыбой. Опасный продукт якобы может быть на любом рынке города. Так ли это — выяснил «360».

Фейк

Новость о смертельном отравлении опубликовал Telegram-канал Кремлевская табакерка». Якобы рыбак-браконьер поймал свыше 20 кг рыбы в запрещённом месте в акватории Черного моря.

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Мужчина поставил рыбу на различные рынки города, а также угостил малоимущую семью.

«Умерла семья из трех человек — 44-летний мужчина, 39-летняя женщина и их 12-летняя дочка», — писал канал.

Врачи предположили, что люди отравились токсинами, хотя вскрытия еще не было. Рыбак пустился в бега, а власти якобы пытаются скрыть произошедшее и изъять рыбу и прилавков. Жителей попросили не покупать свежую рыбу.

Правда

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг информацию о том, что в городе торгуют отравленной рыбой. По его словам, недостоверную информацию распространяют украинские паблики.

Градоначальник подчеркнул, что случаев отравления рыбой, а там более смертельных, зафиксировано не было. Вся продукция, которая попадает на рынки — проверяется. Кроме того, если бы в больнице зафиксировали отравление, то сразу бы передали информацию Роспотребнадзору.

Новости про то, что в Севастополе от отравления рыбой погибла целая семья, являются фейком.

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