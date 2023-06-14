14 июня 2023, 16:05
Фейк: в Севастополе ликвидируют Фонд содействия капитальному ремонту
Информация о ликвидации Фонда содействия капремонту в Севастополе оказалась фейком
В интернете появилась данные о том, что в Севастополе хотят ликвидировать Фонд содействия капитальному ремонту. А уведомление о начале процесса якобы разместили на сайте госучреждения. Однако информация оказалась фейком. В ситуации разобрался «360».
Фейк
В сообществе «Редкино» в социальной сети «Одноклассники» сделали репост сообщения некоего Василия Крюкова. Он опубликовал информацию о том, что в Севастополе якобы собираются ликвидировать Фонд содействия капитальному ремонту. В качестве доказательства он прикрепил новость с официального сайта госучреждения. В ней утверждается, что «из-за ожидаемых изменений в статусе Республики Крым и города Севастополя Фонд решил начать процедуру своей ликвидации».
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Правда
На самом деле ни о какой ликвидации Фонда речи не идет. В департаменте городского хозяйства Севастополя уточнили, что их сайт и социальные сети взломали. А сама информация не является достоверной.
Новость на странице, ссылка на которую прикреплена в посте Василия Крюкова, отсутствует. Это указывает на то, что сайт после взлома восстановили. А фейковую новость удалили.
Таким образом, информация о том, что в Севастополе ликвидируют Фонд содействия капитальному ремонту «из-за возможного контрнаступления Украины на Крым и вероятной потери полуострова», является фейком.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
Крым
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