Фейк: в Сети тиражируют ролик о том, что «оспы не существует»

В соцсетях начали тиражировать видео о том, что такой болезни, как натуральная оспа, не существует. Авторы вброса утверждают, что ее выдумали для популяризации вакцинации. Ролик стал еще одним творением приверженцев антипрививочного движения.

Фейк

Автор видео о том, что оспы не существует, — Екатерина Сугак. В ролике она использует компиляцию исторических фактов, медицинской информации, и новостей таким образом, чтобы зрители пришли к ложным выводам.

В финале видео автор предлагает изучить книгу «Германская новая медицина». При этом важно отметить, что автор книги признан в Германии создателем секты, а его учение считают смертельно опасным после того, как были зафиксированы случаи смерти пациентов, получавших лечение исключительно в соответствии с ГНМ. Информация об этом была опубликована на сайте немецкой организации, консультирующей общество об опасных религиозных и идеологически сообществах и психогруппах, под эгидой Министерства по делам детей, молодежи, семьи, равенства, беженцев и их интеграции земель Северного Рейна и Вестфалии.

Правда

Официальные российские и мировые органы здравоохранения подтверждают существование вируса оспы, методов борьбы с ним, а также его разновидностей. Всемирная организация здравоохранения в 2019 году отметила 40-ю годовщину ликвидации натуральной оспы, которой удалось добиться благодаря вакцинации.

На сайте ВОЗ в открытом доступе публикуется проверенная информация о вирусе оспы обезьян и методы борьбы с ним. Также специалисты организации признали вспышку оспы обезьян пандемией. Минздрав РФ в мае выпустил информационную справку об оспе обезьян, особенностях вируса, методах лечения и профилактики заболевания.

Автор вброса, что «оспы нет» не имеет научного и медицинского образования. Сугак позиционирует себя в качестве натуропата и активиста, часто критикует научные исследования и является сторонницей альтернативной медицины, которая основывается на вере в витализм, то есть теорию о том, что не все процессы в живых организмах объяснимы с научной точки зрения и управляются особой естественной энергией, «жизненной силой».

Сугак использует сомнительные источники, в частности, данные лжеученого Стефана Ланке. Он считает, что вирусов вообще не существует и даже объявил премию за доказательство существования вируса кори. На этот вызов откликнулся доктор Дэвид Барден. Он предоставил научные доказательства существования этого вируса и выиграл суд, по которому Ланке обязан выплатить доктору Бардену сумму пари. Помимо этого, Ланке является обладателем премии «Золотая доска впереди головы», которую вручают за лженаучные суждения в среде исследователей и ученых.

Таким образом, материал, который распространяет Сугак, является недостоверным, антинаучным, основанным на ложных фактах. Доводы несостоятельны и не соответствуют выводам доказательной медицины. Оспа — это реально существующий вирус, который требует профилактики и своевременного лечения.

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