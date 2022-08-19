Фейк: в Сети распространили видео с якобы пожаром в районе военного аэропорта Бельбек

В Сети появился вброс якобы о пожаре в районе военного аэропорта Бельбек. «360» выяснил, что авторы фейка используют кадры, снятые в другом городе несколько месяцев назад.

Фейк

Видео, на котором можно видеть якобы пожар в районе военного аэропорта Бельбек, начали распространять в Telegram-каналах. Авторы сообщений утверждают, что перед возгоранием там были слышны взрывы.

Правда

На самом деле эти кадры были сняты еще 9 апреля в Мелитополе. Причем в комментариях к фейковой записи, которую начали распространять сейчас, пользователи также указывают на то, что авторы вбросов используют старые записи, которые попадали в Сеть несколько месяцев назад.

Что касается звуков взрывов, о которых пишут авторы фейка, то в действительности они были вызваны работой системы противовоздушной обороны. Об этом накануне сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Недавно в районе аэропорта Бельбек средствами ПВО, по предварительным данным, был сбит беспилотный летательный аппарат. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал. Укропаблики уже вижу, что начали разгонять заготовки о своей „успешной“ атаке», — написал он в Telegram.

Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие и получать информацию из проверенных источников.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.