Общество 22 ноября 2023, 12:37 Фейк: в Саках и Евпатории произошли мощные взрывы и крупный пожар на ТЭЦ Новость о мощных взрывах и пожаре в Саках и Евпатории оказалась сфабрикованной РИА «Новости»

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В Telegram-каналах и СМИ распространили информацию о звуках взрывов в районе Евпатории и Сак. Позже появилась новость о начале пожара на Сакской ТЭЦ. Однако все это оказалось очередным фейком, запущенным киевским режимом.

Фейк

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В Telegram-канале «Крымский ветер» опубликовали информацию, что жители Евпатории и Сак услышали несколько громких взрывов. К посту авторы материала прикрепили низкокачественную фотографию прибрежной территории, на которой якобы изображена горящая Сакская ТЭЦ.

Правда

В реальности на фото запечатлели береговую зону в вечернее время. На кадре есть отблески городских огней. Они не являются заревом, появившимся от крупного пожар.

Крымские власти также опровергли наличие каких-либо происшествий в регионе за 21 ноября. Советник главы республики Олег Крючков заявил в своем официальном Telegram-канале о распространении фейка.

«Фиксируем вброс врагом фейков по Сакам и Евпатории. Доверяйте только официальным источникам. На западе Крыма, <…>, все спокойно», — указал о.

Позже сам «Крымский ветер» заявил, что опубликованная ранее информация не имеет официального подтверждения, что также указывает на недостоверность новости.

Таким образом, новость о том, что в районе Евпатории и Сак раздались взрывы и произошло возгорание на Сакской ТЭЦ, недостоверна. Официальные власти региона опровергли данное сообщение и призвали доверять только официальным источникам информации.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.