Эксклюзив 27 июня 2023, 18:56 Фейк: в Ростовской области столкнулись с дефицитом медикаментов Информация о дефиците лекарств в аптеках Ростовской области оказалась недостоверной Myriam Zilles / Unsplash

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В социальных сетях появилась информация о том, что в Ростовской области наблюдается дефицит медикаментов. Но никакого ажиотажа среди местных жителей не было. А лекарств хватает как на оптовиках, так и в самих аптеках.

Фейк

Вечером 24 июня в Telegram-канале Republic со ссылкой на читателей опубликовали пост, согласно которому в ростовских аптеках начался ажиотаж. Местные жители якобы начала скупать медикаменты на фоне напряженной ситуации в регионе из-за ЧВК «Вагнер».

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«Люди берут жаропонижающие: парацетамол, ибупрофен, нурофен. Также покупают противовирусные и средства для пищеварения, причем тратят большие суммы, закупаясь впрок», — указали в публикации.

Правда

В Telegram-канале Росздравнадзор а опровергли эту информацию. Там сообщили, что в аптеках в Ростове-на-Дону достаточно лекарств.

«В связи с распространяемой в социальных сетях информацией о якобы нехватке лекарств в Ростове-на-Дону территориальный орган Росздравнадзора по Ростовской области сообщает, что как в аптеках, так и в региональной оптовой сети находится достаточное количество лекарственных препаратов», — уточнили в ведомстве.

Аптеки работают спокойно и по графику. Перебоев или затруднений с поставками медикаментов со стороны оптовок не было. Также в городе не заметили никакого ажиотажа среди местных жителей, уточнили в Росздравнадзоре. На оптовых складах имеется достаточное количество лекарств, добавили в ведомстве.

Таким образом, информация о возможном дефиците лекарств в Ростове является недостоверной.

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