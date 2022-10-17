Фейк: в Ростовской области не смогут проводить госэкзамены в школах из-за санкций | 360°

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Фейк: в Ростовской области не смогут проводить госэкзамены в школах из-за санкций

Власти опровергли слухи о проблемах с проведением ГИА и ЕГЭ в Ростовской области

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СМИ сообщили, что в Ростовской области из-за невозможности обновить иностранный софт могут возникнуть проблемы с проведением государственных экзаменов в школах. «360» выяснил, что происходит на самом деле.

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Фейк

В Ростовской области из-за санкций, которые Запад ввел против России, нельзя обновить ПО, сообщили местные СМИ со ссылкой на заместителя начальника управления образования города Маргариту Распевалову. В итоге это может повлиять на возможность проводить государственные экзамены в школах.

Правда

Пресс-служба областного правительства уже опровергла эти фейки, отметив, что регион располагает всем программным и аппаратным обеспечением, необходимым для итоговой аттестации школьников. Переход на российское ПО запланирован на федеральном уровне и будет происходить централизованно по всей стране.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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