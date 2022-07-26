Фейк: в Ростове-на-Дону решили снова поднять цены на проезд

В СМИ различного уровня начала распространяться информация о планах повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Ростова-на-Дону. Специально для антифейк-платформы «Лапша» «360» проверил эти данные и убедился, что они недостоверны.

Фейк

О том, что в администрации Ростова-на-Дону заявили о необходимости снова поднять тариф на проезд в общественном транспорте, сообщило Donnews.ru со ссылкой на начальника департамента транспорта города Вадима Шкабарню. Тот якобы пожаловался, что расходы превышают доходы, не хватает водителей, запчасти слишком дорогие, и заявил, что вопросы с запчастями решит параллельный импорт, а для всего остального нужно увеличивать тарифы на проезд.

Правда

В мэрии Ростова-на-Дону уже опровергли информацию о повышении тарифов. Ничего подобного власти города не планируют, заявили в администрации изданию RostovGazeta.

«Никакого повышения [стоимости] проезда на общественном транспорте не планируется и не будет», — процитировало СМИ мэрию.

Проезд в ростовском общественном транспорте уже подорожал в начале июля, после того как перестала действовать скидка при оплате виртуальной картой «Мир». Проезд в автобусе при оплате картой стал стоить 30 рублей вместо прежних 24, а стоимость проезда в электротранспорте выросла с 17 до 23 рублей.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.