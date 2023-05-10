10 мая 2023, 14:18
Фейк: в Ростове-на-Дону набирают водителей рефрижераторов для отправки в зону СВО
Украинцы создали фейк о том, что в Ростове-на-Дону набирают водителей рефрижераторов
В Сети появились фейковые сообщения о том, что в Ростове-на-Дону ищут водителей рефрижераторов для отправки в зону спецоперации на Украине. «360» выяснил правду.
Фейк
В Ростове-на-Дону «в срочном порядке набирают водителей рефрижераторов» для отправки в зону СВО, заявили украинские Telegram-каналы. Как утверждают авторы фейка, кандидатам предлагают перевозить тела погибших на фронте. На время работы «даже оформляют бронь от мобилизации».
Правда
На самом деле объявления о подобных вакансиях в Ростове-на-Дону не публиковали. Недостоверную информацию распространили злоумышленники, взломав сайт «За рулем Кубань». Фейк уже удалили.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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