Фейк: в российских магазинах появились отравленные пиво и детское питание с Украины

Тульские пользователи соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» пугают друг друга информацией о том, что на российских прилавках появились отравленные алкогольные напитки и другая опасная для жизни и здоровья продукция с Украины. «360» проверил эти данные и убедился в их недостоверности.

Фейк

В соцсетях появились сообщения, что с Украины в Россию якобы отправили партию в 20–30 тысяч бутылок отравленного пива «Оболонь», «Львовское» и «Черниговское», а также детские каши, соки и пюре с битым стеклом. Тульские пользователи соцсетей даже заявили, что 16 детей уже попали в больницу «с порезами». Авторы сообщений попросили о максимальном репосте.

Правда

Информация, распространяемая в тульском сегменте Рунета, недостоверна и слово в слово повторяет фейковые сообщения от 2014 и 2016 годов — тогда пугали жителей Нижегородской и Амурской областей.

К тому же компания «Оболонь» еще 10 марта разорвала контракт с ЗАО «Московская пивоваренная компания» (Мытищи), где по лицензии варилось пиво «Оболонь Светлое», и запретила использование своей торговой марки на территории России. Об этом написал «Интерфакс».

А пиво «Львовское» и «Черниговское» производят крупными мировые компании Carlsberg и Anheuser-Busch InBev, репутационные риски для которых несоизмеримо велики в сравнении с эффектом от отравления нескольких десятков человек.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.