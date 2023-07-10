Общество 10 июля 2023, 14:00 Фейк: в России захотели отменить пенсии РИА «Новости»

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Информация о том, что государство больше не будет обеспечивать пенсионеров в России, появилась в Сети. «360» разобрался, откуда эти слухи возникли и какое отношение они имеют к действительности.

Фейк

Пост о снятии людей пенсионного возраста с гособеспечения появился в социальной сети «Одноклассники». Иногда там распространяется репост картинки от 2021 года. На ней говорится о том, что «депутат Голикова захотела отменить пенсии». Якобы одной из причин отказа от пенсионных выплат является утверждение, что на пенсионеров уходит слишком много средств денег из бюджета. Якобы после отмены выплат их должны будут содержать дети и внуки.

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На то, что публикация фейковая, указывает неправильно написанная должность Татьяны Голиковой. Она не депутат, а заместитель председателя правительства России. Эту информацию можно проверить на официальном сайте правительства РФ.

Голикова никогда не была парламентарием. В разное время вице-премьер занимала посты министра здравоохранения РФ, замминистра финансов, председателя Счетной палаты и помощника президента России.

Авторы поста, видимо, хотели всколыхнуть волну ненависти и негодования среди тех пенсионеров, их детей и внуков, для которых все представители власти — депутаты.

Правда

На самом деле пенсии в России отменять не будут. Наоборот — их постоянно индексируют, сообщало РИА «Новости». Например, за период с апреля 2022 года по апрель 2023-го выплаты выросли более чем на 13%.

Уже известно о том, на сколько планируют повышать пенсии вплоть до 2026 года включительно. Об этом писал РБК. Таким образом информация о том, что в России хотят отменить пенсии, является фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.