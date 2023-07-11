Общество 11 июля 2023, 14:28 Фейк: в России рекордно подорожал лук, возможен дефицит Freepik

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В СМИ появились новости о рекордном подорожании лука в России. По некоторым данным, ожидается дефицит этого овоща. В ситуации разобрался «360».

Фейк

В РБК появилась статья о том, что цена на репчатый лук в России побила рекорд: превысила 70 рублей за один килограмм. Авторы статьи писали, что на рост цены повлиял неурожай в Средней Азии, который связывают с аномальными морозами зимой 2023 года. Якобы лук, хранившийся на неотапливаемых складах, перемерз, поэтому Узбекистан даже ограничивал экспорт этого овоща.

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Правда

Как показывают данные мониторинга, во всех основных торговых сетях можно найти репчатый лук значительно дешевле 70 рублей.

В «Перекрестке» овощ можно купить за 69,99 или 52,99 рубля за килограмм. В «Дикси» — за 49,99 рубля, в «Глобусе» — за 56,99 рубля. В «Ашане» репчатый лук стоит 54,99 и 45,97 рубля, в «Ленте» — 52,89 рубля, в «Магните» — 45,99 рубля.

С другой стороны, речь идет о средней цене на лук, и какие сети попадают в выборку РБК, неизвестно. Например, в «Азбуке вкуса» самая низкая цена на репчатый лук — 84 рубля.

Тем не менее Минсельхоз спрогнозировал падение цены на лук, сообщил РБК, благодаря скорому сбору урожая лука в России, а также наращиванию закупок у новых поставщиков, таких как Азербайджан и Китай.

Также в ведомстве сообщили, что, согласно прогнозам, в этом году в России соберут свыше 1,1 миллиона тонн лука — примерно столько же, сколько в прошлом году. Ажиотажного спроса, который тоже мог привести к подорожанию продукта, не наблюдается, передавала «Москва 24». Таким образом, при увеличении предложения цена на лук снизится.

Также стоит напомнить, что Россия в том же мае стала единственной в Европе страной с продуктовой дефляцией. Тогда специалисты отметили снижение цен на продукты на 1,12%, в годовом выражении. И это был всего лишь третий случай за всю современную историю России, писало РИА «Новости».

Информация, будто в России рекордно подорожал лук и ожидается его дефицит, является частично недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.