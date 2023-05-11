Общество 11 мая 2023, 16:01 Фейк: в России продолжается частичная мобилизация В Сети появились фейки о том, что в России продолжается частичная мобилизация РИА «Новости»

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В соцсетях растиражировали фейки о том, что, подписав указ о военных сборах, президент России Владимир Путин решил продолжить частичную мобилизацию. «360» выяснил, что произошло на самом деле.

Фейк

Владимир Путин подписал указ о военных сборах 10 мая. Однако любые подобные мероприятия, «уточнение данных» военкоматом и так далее «будут использованы в качестве инструмента для призыва по мобилизации, которая в настоящий момент носит скрытый характер». Об этом заявили в некоторых Telegram-каналах.

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«Никуда не ходите, не получайте повестки. Даже если получили повестку — все равно никуда не ходите», — призвали авторы фейка.

Правда

В Сети превратно истолковали новости о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе. Именно такой указ Путин подписал 10 мая. К мобилизации, частичной мобилизации или ее «волнам» этот документ отношения не имеет.

Военные сборы в России проходят ежегодно, по факту это учения для тех, кто пребывает в запасе. Срок не должен превышать двух месяцев. Запасников призывают не чаще раза в три года.

Согласно статье 54 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», военные сборы проводят только для проверки боевой подготовки запасников или для обучения работе с новой боевой техникой. Поэтому участников подобных мероприятий не могут отправить в зону боевых действий.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.