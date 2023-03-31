Общество 31 марта 2023, 19:03 Фейк: в России появятся «нулевые» купюры Сообщения о том, что в России введут в оборот «нулевые» купюры, оказались фейком РИА «Новости»

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В Сети появились фейки о том, что в России введут в оборот купюры номиналом ноль рублей. «360» выяснил подробности.

Фейк

«В России выпустили купюры в ноль рублей», — сообщили Telegram-каналы.

Правда

Купюры не имеют отношения к платежным средствам, в оборот их не выпускали. Это «сувенирная банкнота» — идея принадлежит двум финансистам из Ростова-на-Дону. Они вдохновились опытом использования таких купонов в маркетинговых акциях за границей и решили реализовать в России.

Предприниматели получили разъяснения Центробанка, Гознака и других профильных организаций о том, что выпуск таких «купюр» не требует каких-либо разрешений с их стороны. Заместитель директора юридического департамента Банка России А. Алаев в письме пояснил, что выдача официальных разрешений на выпуск сувенирной продукции, включающей или имитирующей официальные символы и отличительные знаки (флаги, гербы, ордена и так далее), не относится к компетенции ЦБ.

По сути, эти «пустышки» — обычный, хотя высокотехнологичный сувенир.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.