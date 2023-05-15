15 мая 2023, 17:09
Фейк: в России появились банкноты номиналом 300 рублей
В Сети распространили фейк о том, что в Новосибирске появились банкноты номиналом 300 рублей. «360» выяснил подробности.
Фейк
Примерно месяц назад на ютьюб-канале «кладоискателя» Владимира Порываева появился ролик, в котором говорится, что Банк России в апреле выпустил новую купюру номиналом 300 рублей.
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На банкноте изображены мужчина и трактор. Как утверждает автор видео, это первая купюра из серии, посвященной людям труда.
Правда
В том же ролике сам Порываев признает, что «новая» банкнота — подделка.
Трехсотрублевая купюра с трактористом — пиар-проект одного рекламного агентства из Краснодара, которое таким образом привлекло к себе внимание еще в 2020 году. Компания «Рупорт» представила купюру не позднее 24 августа 2020 года.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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