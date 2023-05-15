Общество 15 мая 2023, 17:09 Фейк: в России появились банкноты номиналом 300 рублей Фрагмент цилиндра для формирования водяных знаков при производстве банкнот на Санкт-Петербургской бумажной фабрике АО «Гознак» / РИА «Новости»

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В Сети распространили фейк о том, что в Новосибирске появились банкноты номиналом 300 рублей. «360» выяснил подробности.

Фейк

Примерно месяц назад на ютьюб-канале «кладоискателя» Владимира Порываева появился ролик, в котором говорится, что Банк России в апреле выпустил новую купюру номиналом 300 рублей.

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На банкноте изображены мужчина и трактор. Как утверждает автор видео, это первая купюра из серии, посвященной людям труда.

Правда

В том же ролике сам Порываев признает, что «новая» банкнота — подделка.

Трехсотрублевая купюра с трактористом — пиар-проект одного рекламного агентства из Краснодара, которое таким образом привлекло к себе внимание еще в 2020 году. Компания «Рупорт» представила купюру не позднее 24 августа 2020 года.

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