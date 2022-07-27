Фейк: в России опустошили зернохранилища и готовят «управляемый голод»

В соцсетях появился пост, автор которого заявил, что в России якобы готовят «управляемый голод». Из Ростовской области и Краснодарского края круглосуточно вывозят зерно и крупы. «360» разобрался, почему это очередная ложь и провокация.

Фейк

Создатель поста, появившегося во «ВКонтакте», заявил, что «управляемый голод добрался до России», и привел в доказательство непонятно чью цитату. Этот некто утверждает, что из Ростовской области и Краснодарского края уже год вывозят зерно и крупы и через порты отправляют в Турцию, Египет и в другие страны. Автор цитаты сообщил, что живет рядом с портом, и авторитетно заявил, что «уже год вывозят круглосуточно».

В посте применяется манипуляционная формулировка «конечно, уже не секрет», призванная заставить безоговорочно верить ложной информации.

Правда

Остается неизвестным, возле какого конкретно порта живет тот, на кого ссылается автор, но топ-3 портов России по отгрузке зерна располагаются как раз в Краснодарском крае и Ростовской области. Объемы отгрузки из них огромны — неудивительно, что подвоз автотранспортом производится круглосуточно и круглогодично.

В сообщении также сказано, что человек, на которого ссылается автор, «слышал от знакомых работающих дальнобойщиков, что запасов зерна и круп на зернохранилищах почти и нет уже, они вывозят остатки». Это тоже естественный процесс освобождения складов в рамках подготовки к приему нового урожая. Если не увезти урожай предыдущего года, некуда будет складывать свежий.

Урожай прошлого года оказался рекордным, на экспорт отправили 38,1 миллиона тонн зерна. Именно поэтому зерно вывозят из страны в усиленном темпе. В этом сельскохозяйственном году урожай ожидается выше прошлогоднего, а объем экспорта, по прогнозам, достигнет 50 миллионов тонн.

Вывод однозначный: информация недостоверна, голод России и дружественным странам не грозит.

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