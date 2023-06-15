Общество 15 июня 2023, 18:43 Фейк: в России есть дефицит микрочипов, армия чинит военную технику деталями от холодильников Информация о нехватке в армии России микрочипов для военной техники оказалась фейком Pxhere

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Антироссийские санкции якобы спровоцировали дефицит микрочипов в стране. Из-за этого российским военным приходится чинить технику деталями от холодильников и посудомоечных машин. В ситуации разобрался «360».

Фейк

В России не осталось микрочипов, поэтому для производства и ремонта вооружения используются микросхемы из посудомоечных машин и холодильников.

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«У них больше нет полупроводников. Российская промышленность разорвана в клочья!» — говорила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ролик опубликовали в социальной сети.

Затем Евросоюз начал считать, что Россия импортирует бытовую технику ради микросхем, которые позднее используются в ракетах. Агентство Bloomberg таким образом объясняло кратное увеличение поставок бытовой техники и электроники в Армению и Казахстан — якобы российские оборонные заводы разбирают технику, чтобы получить чипы.

Подключился и The Washington Post. Издание утверждало, что в некоторых образцах российской техники было оборудование невоенного назначения.

Правда

Гражданские микросхемы не подходят к оружию — военные чипы должны быть устойчивы к высоким температурам, вибрации, радиации, влаге. Кроме того, перепрограммировать микросхему из холодильника или посудомоечной машины под военную технику непросто. Это долгий и трудоемкий процесс, который едва ли будет эффективным.

Более того, на российском рынке сейчас нет недостатка в комплектующих, поставки идут. При этом ЕС пытается всячески помешать им, вводя санкции против китайских компаний за якобы передачу запрещенных европейских товаров российским «военным покупателям».

Новости и рассуждения о том, что оборонные предприятия России используют чипы из гражданского оборудования для военного — фейк. Западные утверждения о том, что «промышленность России разорвана в клочья», всего лишь попытка выдать желаемое за действительное.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.