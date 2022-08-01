Фейк: в роддоме Новомосковска выгнали мать умершего младенца, не отдав ей тело ребенка

Громкая история о смерти младенца в роддоме Новомосковска в Тульской области вызвала бурную реакцию у пользователей соцсетей. Однако при проверке оказалось, что все это просто вброс.

Фейк

В конце июля в нескольких пабликах во «Вконтакте» появилась информация о жестоком обращении с роженицей в роддоме Новомосковска Тульской области. По словам автора сообщения, речь идет о его родственнице — невестке брата. Женщина якобы 28 июля родила девочку, но 30 июля ей заявили, что младенец умер, но не отдали ни тело ребенка, ни документы о смерти.

«В процессе разбирательства больница утверждает что не было такой пациентки и роженицей она у них не была! <…> И что же творится в нашем роддоме!!!» — эмоционально добавил пользователь.

Правда

В Минздраве Тульской области опровергли информацию о смерти девочки в роддоме Новомосковска. Представители регионального ведомства сообщили местному изданию Newstula, что по факту публикаций была проведена проверка, которая показала, что данные, которые публиковали в соцсетях якобы родственники роженицы, оказались недостоверными.

Проверили публикации и в местной прокуратуре. Специалисты надзорного ведомства также не нашли никаких подтверждений громкой истории с роженицей. Администраторы паблика, где впервые появилось сообщение о ЧП в роддоме, также вышли на связь с женщиной, которой якобы не отдали тело умершего младенца, и тоже не смогли получить никаких доказательств случившегося. После этого они извинились перед подписчиками за тиражирование фейка.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.