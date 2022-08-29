Фейк: в результате взрывов в Крыму загорелась российская военная часть

Пожар произошел в районе мыса Фиолент в Крыму. Появилась информация о том, что якобы горит российская военная часть. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Украинское агентство УНИАН опубликовало новость о том, что взрывы прогремели в Крыму, в районе мыса Фиолент. Якобы в результате загорелась военная часть РФ.

Правда

На самом деле пожар на мысе Фиолент не имеет отношения к украинским диверсиям.

По данным ГУ МЧС России по Севастополю, пожар произошел в заброшенном одноэтажном здании на территории недействующей военной части. Информация о возгорании появилась в 19:12 в воскресенье, 28 августа. Пожар локализовали в 21:21.

Подробности происшествия и хронология событий представлены в статье издания «ForPost. Новости Севастополя»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что пожар никак не связан с работой ПВО.

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