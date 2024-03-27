Общество 27 марта 2024, 17:03 Фейк: в регионах находят разбросанные взрывные устройства «Колокольчик» Информацию о разбросанных взрывных «Колокольчиках» опровергли в ряде регионов РИА «Новости»

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В соцсетях начали распространяются сообщения о якобы разбросанных взрывных устройствах «Колокольчик». Такие фейки уже опровергали власти ряда регионов.

Фейк

В сообщениях о якобы распространении новых взрывных устройств «Колокольчик» авторы указывали, что это уже стало «обыденностью», и утверждали о фиксации случаев применения этих опасных предметов.

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Правда

Предупреждения о взрывных устройствах действительно имели место в Горловке осенью 2023 года. Тогда об их опасности сообщал мэр города Иван Приходько.

На сегодняшний день ситуация находится под контролем властей.

Вбросы о фонариках со взрывчаткой и иных подобных элементов появлялись в пабликах социальных сетей в разных регионах — Ленинградской области, Ставропольском крае, Забайкалье, Дагестане. Власти их массово опровергали.

Очевидно, что вбросы о взрывных устройствах направлены на дестабилизацию обстановки в обществе. Фейки распространяются в сетях на протяжении всего марта и не имеют никаких подтверждений.

Таким образом, появившаяся в Сети информация о разбросанных взрывных устройствах «Колокольчик» в разных регионах не имеет отношения к действительности.

Ситуацию изначально фиксировали в 2023 году в ДНР в Горловке. Власти других регионов оповещены о дезинформации, провели проверки и не выявили фактов размещения взрывных устройств на территориях субъектов.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.