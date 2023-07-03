Общество 03 июля 2023, 19:48 Фейк: в пробке у Крымского моста у людей стала заканчиваться вода Краснодарский оперштаб: за сутки волонтеры раздали более 5 тонн воды у Крымского моста Telegram-канал оперштаба Краснодарского края

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В социальных сетях появилась информация о том, что у стоящих в заторе у Крымского моста людей начала заканчиваться вода. Однако в оперштабе Краснодарского края опровергли слухи. Волонтеры регулярно раздают бутылки с водой как водителям, так и пассажирам.

Фейк

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края несколько дней образуется огромная пробка, которая 3 июля растянулась на 13 километров. На фоне этого в Telegram-канале «Крымский канал» появилась информация о том, что у людей заканчивается вода. Также якобы на трассе переполнены биотуалеты.

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«У людей кончается вода, о переполненных биотуалетах и их нехватке писали еще двое суток назад. Но в Минтрансе РФ сейчас обед», — написали в посте.

Правда

В оперштабе Краснодарского края опровергли эту информацию. Там сообщили, что волонтеры, сотрудники районной администрации и Таманского сельского поселения регулярно помогают водителям и пассажирам. За сутки они раздали более пяти тонн воды. На подъезде к мосту выставили биотуалеты.

В подтверждение этой информации в Telegram-канале оперштаба прикрепили фотографии. На них видно, как на трассе стоит спецмашина, забитая упаковками с бутылками воды.

Telegram-канал оперштаба Краснодарского края Telegram-канал оперштаба Краснодарского края Telegram-канал оперштаба Краснодарского края Telegram-канал оперштаба Краснодарского края

«На месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели „Кубань-СПАС“ и МЧС. Организовано четыре пункта выдачи воды, — ее подвозят регулярно. Также волонтеры раздают бутылки с водой водителям и пассажирам», — отметил в публикации.

В оперштабе уточнили, что на подъезде к мосту выставили 28 биотуалетов. Они установлены каждые 350 метров.

Поэтому данные о том, что в пробке у Крымского моста у людей кончается вода, недостоверны. Также фейком является и информация о проблемах с биотуалетами.

Оперштаб Краснодарского края подтвердил, что необходимые бытовые условия для решения проблем с километровыми пробками на данном этапе созданы.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.