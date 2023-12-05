Общество 05 декабря 2023, 13:09 Фейк: в Подмосковье прохожие умирают, понюхав пробник духов Роспотребнадзор опроверг сообщения о гибели людей, понюхавших духи

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В соцсетях и мессенджерах распространили информацию об орудующих в Москве и Подмосковье злоумышленниках, которые предлагали приобрести духи по низким ценам. Якобы содержимое флаконов смертельно опасно для человека.

Фейк

В мессенджере WhatsApp начали пересылать аудиозапись, на которой женщина рассказывает о массовой гибели людей в Щелкове. По ее словам, продавцы, пытаясь сбыть краденое, предлагают парфюмы прямо на улице. Прохожие, которым давали понюхать такие пробники, в течение получаса умирали.

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Правда

Накануне Нового года ложные сообщения о волне отравлений духами в Москве и Подмосковье начали пересылать в мессенджерах. Фейк периодически распространяют в разных регионах России с начала 2023 года. Об этом писали в соцсетях жители Луганска, Томска, Красноярского края. Но россиян настоятельно призывали не верить анонимным рассылкам.

Эксперты отмечают, что тиражирование фейков для кого-то может быть шуткой. Но часто такие рассылки призваны посеять панику среди граждан.

В Роспотребнадзоре заявляли, что нет ни одного зарегистрированного случая отравления ядовитыми духами. Россиян просили не поддаваться эмоциям, рассылая фейковые сообщения родным и друзьям. Таким образом они только помогают распространять ложную информацию.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.