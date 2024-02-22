Общество 22 февраля 2024, 14:18 Фейк: в Подмосковье массово раздавали повестки на улицах Информация о массовой раздаче повесток в Подмосковье оказалась фейком Кошелев Илья/news.ru/globallookpress

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В Сети появилась информация о том, что в Подмосковье якобы массово раздают повестки на улицах. Данные проверил «360».

Фейк

В некоторых Telegram-каналах и ряде СМИ распространилась информация о том, что в Серпухове правоохранители вместе с представителями военкоматов якобы начали раздавать повестки для постановки людей на воинский учет.

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Как заявляли в Сети очевидцы, некоторых мужчин будто бы сразу отправляли в военные комиссариаты.

Правда

В действительности в городском округе во вторник, 20 февраля, по поручению руководства Главного военного следственного управления СК России следователи совместно с сотрудниками ГИБДД и представителями военкомата провели рейд. В рамках мероприятия специалисты проверили соблюдение требований законодательства страны по воинскому учету среди работающих в Серпухове мужчин.

Рейд проводили на железнодорожной станции «Серпухов». Там проверили 46 таксистов. Из них выявили трех человек, имеющих российское гражданство, но уклоняющихся от постановки на воинский учет и призыва в армию. Им вручили повестки. Мужчин сопроводили в военкомат, где специалисты решали вопрос о постановке россиян на учет, сообщил сайт «Серпухов 24».

Таким образом, информация о массовой раздаче повесток в Подмосковье оказалась фейком. Единичные случаи коснулись только тех, кто недавно получил российское гражданство и в силу разных обстоятельств не встал на воинский учет. По закону это необходимо сделать в течение двух недель с момента получения паспорта России.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.