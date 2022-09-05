Общество 05 сентября 2022, 16:11 (обновлено: 05 сентября 2022, 17:31) Поделиться Telegram

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Viber Фейк: в питьевой воде нашли тормозящие развитие мозга препараты Украинский ученый Гончарук заявил, что в водопроводную воду стали добавлять гуанидин freepik

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В Сети появилось сообщение о том, что питьевую воду, которая поступает к нам из водопроводного крана, якобы начали добавлять примеси, тормозящие развитие головного мозга. В частности, «препарат гуанидин». «360» разобрался, почему эта информация недостоверна.

Информация появилась в социальной сети «ВКонтакте» и сопровождалась роликом — фрагментом программы «Академия» телеканала «Культура» («Россия К»). В нем украинский ученый, член Национальной академии наук Украины (НАНУ) Владислав Гончарук рассказал о свойствах воды и ее влиянии на человека. Именно он заявил, что в водопроводную воду добавляют примеси, которые «тормозят развитие головного мозга»: алюминий, «ряд других токсичных элементов», хлор и теперь гуанидин.

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Правда

Прежде всего стоит обратить внимание на личность ученого. Владислав Гончарук — член НАНУ, он даже был кандидатом в президенты Украинской академии наук, однако его деятельность и взгляды неоднозначно воспринимаются даже в научном сообществе. Гончарука удостоили титула «Псевдоученый-2020» за антинаучные утверждения в одной из публикаций. В частности, он утверждает, что Земле всего 15 тысяч лет, ядро планеты состоит из водорода, континенты скользят по подушке из воды, пирамиды построил бог в девятом тысячелетии, во время Великого потопа, и дельфины дрессируют людей, чтобы те вели себя с ними правильно. В общем, репутация Гончарука как ученого весьма сомнительна.

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Теперь о сообщении по поводу гуанидина в водопроводной воде. На сайте «Мосводоканала» перечислены средства, с помощью которых производится дезинфекция. Это хлор, хлорсодержащие реагенты, гипохлорит натрия, диоксид хлора, озонирование, ультрафиолетовое облучение. Отмечается, что сейчас станции водоподготовки Москвы перешли преимущественно на гипохлорит натрия. Про использование гуанидина нигде не написано.

Что касается вспышки легочных заболеваний в Южной Корее, это как раз правда: в период с 2006 по 2011 год у нескольких детей, а в 2011 году — у взрослых были обнаружены серьезные проблемы с легкими, причем смертность составила от 53 до 58%. В дальнейшем выяснилось, что причиной оказалось использование вещества, производного от гуанидина, — полигексаметиленгуанидин гидрохлорида (ПГМГ). ПГМГ широко использовалось для стерилизации и обработки различных емкостей и поверхностей. ПГМГ обладает сильными бактерицидными и фунгицидными свойствами и в Корее использовался для промывки емкостей увлажнителей. Но тогда, вопреки предписаниям и инструкциям, ПГМГ начали добавлять в саму воду, которая увлажнителями выбрасывалась в воздух в виде аэрозоля. Этим аэрозолем и отравились люди. Компания Reckitt Benckiser признала свою вину и предложила выплаты всем пострадавшим и семьям погибших.

Однако между отравлением производными гуанидина и коронавирусной инфекцией нет ничего общего, так как возбудитель COVID-19 выделили и изучили. Новая коронавирусная инфекция не является химическим отравлением.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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