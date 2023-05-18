Общество 18 мая 2023, 16:10 Фейк: в пирожных из Турции обнаружили парализующие таблетки Новость о выявлении парализующих таблеток в пирожных Luppo оказалась фейком piqsels

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В социальной сети «Одноклассники» распространили видеозапись, автор которой якобы обнаружил в пирожном Luppo несколько белых таблеток. Пользователи предположили, что найденный препарат провоцирует паралич.

Фейк

Видеозапись разместила пользовательница «Однокласников» Анна Пушкарева. На кадрах — коробка с турецкими пирожными Luppo. Автор ролика открыл одно из них, разломал бисквит, из которого выпало несколько белых таблеток.

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«Будьте осторожны! Пирожные, содержащие парализующие таблетки», — подписали видеоролик.

Правда

Выяснилось, что ролик с разламыванием пирожного и обнаружением в нем подозрительных таблеток появился не позже ноября 2019 года. Из-за видео тревогу забили жители Башкирии, и эту новость в эфире радиостанции «Спутник.ФМ» прокомментировала представитель республиканского Роспотребнадзора Анастасия Кучимова.

«Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан просит не доверять случайным источникам информации. Обращений от жителей республики на качество пирожных данного производителя не поступало», — отметила она.

Не подтвердили информацию о парализующих таблетках в пирожных и в Минздраве. Таким образом, распространяемое видео оказалось очередным фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.