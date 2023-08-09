Общество 09 августа 2023, 12:31 Фейк: в новых российских регионах не оказалось подразделений Юнармии Данные об отсутствии Юнармии в новых регионах РФ оказались недостоверными Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Советник бывшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что на территории новых российских регионов якобы не представлены подразделения Юнармии. «360» выяснил, так ли это.

Фейк

Пост Андрющенко появился в его Telegram-канале. Он утверждал, что в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях официально не представлена Юнармия. Якобы физически юнармейцы присутствуют, а на сайте организационной информации о них нет.

Правда

Информация о представителях Юнармии в новых регионах есть на официальном сайте движения. Юнармия представлена во всех четырех новых регионах России, на портале есть контакты руководителей. Адреса офисов не указываются по понятным причинам.

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