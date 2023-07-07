Общество 07 июля 2023, 15:09 Фейк: в Новосибирске прозвучали взрывы, началась эвакуация жителей Информация о взрывах и эвакуации людей в Новосибирске оказалась фейком РИА «Новости»

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В социальных сетях и мессенджерах появилась информация якобы от регионального МЧС о взрывах и вызванной ими эвакуации жителей Академгородка. Эта информация не соответствует действительности.

Фейк

В Новосибирске от имени регионального МЧС распространяют сообщения о взрывах и вызванной ими эвакуации жителей Академгородка.

Правда

ГУ МЧС России по Новосибирской области опровергло данную рассылку в своем официальном Telegram-канале.

«Жителям Новосибирска поступают подобные сообщения. Данная информация является фейком и не соответствует действительности», — уточнили в ведомстве.

Жителей области призвали соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам распространения информации.

Таким образом, данные о том, что в Новосибирске региональное МЧС распространяет сообщения о взрывах и необходимой эвакуации жителей Академгородка, недостоверна. Ведомство опровергло фейковую новость в своих официальных ресурсах.

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