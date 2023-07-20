Общество 20 июля 2023, 11:58 Фейк: в Москве снова испытали систему оповещения для населения по ТВ Информация об испытании системы оповещения по ТВ 20 июля оказалась фейком РИА «Новости»

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В Telegram-каналах начали распространять информацию о проведении на ТВ технической проверки систем оповещения. Данные об этом не соответствуют действительности.

Фейк

Информация, что на ТВ проводят техническую проверку систем оповещения, появилась в Telegram «И точка» утром 20 июля.

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«Внимание! Проводится техническая проверка систем оповещения!» В Москве проверяют возможность экстренно сообщить населению что-то важное», — говорилось в подписи к короткому ролику с изображением экрана телевизора, на котором всплывало сообщение о проверочных работах.

Правда

Проверка систем оповещения действительно проводилась в столице. Ее организовали в ночное время. И было это в 2022 году. Телеведущая Ксения Собчак тогда отметила, что заставка появлялась в 03:30 на всех каналах — от «Спаса» и ТНТ до федеральных.

МЧС тогда прокомментировало проверку, напомнив о действующем законодательстве страны.

«В соответствии с федеральным законом создание и поддержание в постоянной готовности региональных и муниципальных систем оповещения населения, в том числе обеспечение своевременного оповещения населения является полномочием органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления», — заявили в ведомстве в беседе с РБК.

Таким образом, информация о том, что по ТВ проводится техническая проверка систем оповещения, недостоверна. Такая проверка проводилась в 2022 году, и видеоматериал сняли именно тогда.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.