Общество 11 декабря 2023, 12:45 Фейк: в Москве образовался дефицит препаратов от насморка Информация о дефиците назальных препаратов в Москве оказалась фейком Freepik

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В Сети появилась информация о том, что в Москве якобы начался дефицит препаратов от насморка. Из-за этого большинство столичных аптек увеличили цены на назальные лекарства в три-четыре раза. «360» проверил, так ли это.

Фейк

В Telegram-канале Mash появилась информация о том, что в Москве будто бы сложился дефицит препаратов от насморка, в результате чего цены на них выросли кратно. Нехватка якобы вызвана резким сокращением поставок из-за рубежа и сезонным спросом. Некоторые спреи теперь стоят не 150–200, а 600–900 рублей.

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Правда

РИА «Новости» получило комментарий Росздравнадзора, в котором говорится, что на рынке есть огромное количество сосудосуживающих препаратов в форме спреев и капель с разными действующими веществами, такими как ксилометазолин, оксиметазолин и другими. Большая доля из этих препаратов — от отечественных производителей.

Ряд препаратов, например, с международным непатентованным наименованием ксилометазолин, включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, поэтому цены на них зарегистрированы и регулируются государством. Такие препараты производятся большими партиям, они повсеместно доступны, никакого значимого роста их стоимости не отмечается.

Также в ведомстве добавили, что если конкретная аптека нарушает правила, необоснованно повышая цены на лекарства из перечня жизненно важных, это может иметь предусмотренные законом негативные последствия. При этом цены по отдельным препаратам, не входящим в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, могут колебаться. Они не оказывают влияния на рынок в целом в связи со своей 100% взаимозаменяемостью с любыми другими препаратами группы.

Информация о том, что в Москве возник дефицит назальных препаратов, в связи с чем кратно выросли цены, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.