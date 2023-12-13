13 декабря 2023, 18:00
Фейк: в Москве и области школьники массово заболели гриппом и скрытой пневмонией
Депздрав Москвы опроверг данные об эпидемии гриппа среди школьников
Дети в Москве и области якобы начали массового заболевать гриппом и скрытой пневмонией. Такие сообщения распространяют различные СМИ и паблики. Так ли это, проверил «360».
Фейк
Информационные агентства и Telegram-каналы начали распространять сообщения, что в столице и Подмосковье якобы началась эпидемия гриппа и скрытой пневмонии среди школьников. По данным Mash, большинству детей ставится именно такой диагноз.
Реклама
Отмечается, что у пациентов наблюдается температура около 40 градусов, которую не могут сбить жаропонижающие и антибиотики. А особенность микоплазменной пневмонии в том, что ее симптомы могут быть схожи с простудой — из-за этого заболевание не всегда удается диагностировать быстро.
Правда
В Департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию об эпидемии пневмонии. По данным ведомства, доля пневмоний в общей заболеваемости среди детей не превышает показателей предыдущего сезона. Ситуация стабильна, заметного роста госпитализации среди детей нет. Доля юных пациентов с тяжелым течением от общего числа пациентов, находящихся в больницах, незначительная и не выше значений прошлого года. Эпидемиологическая обстановка в Москве не аномальна и характерна для осенне-зимнего сезона.
Отдельно в Депздраве подчеркнули, что массовых заболеваний гриппом и пневмонией среди школьников и воспитанников дошкольных групп нет. В системе Департамента образования и науки столицы нет полностью закрытых на карантин образовательных учреждений. Изолированы из-за ОРВИ и гриппа всего 1% дошкольных групп и столько же классов.
В Департаменте здравоохранения напомнили, что в школах Москвы внимательно следят за соблюдением санитарных требований: при входе всем измеряют температуру, в местах общего пользования стоят санитайзеры, а в классах и кабинетах — бактерицидные лампы закрытого типа. При наличии признаков заболевания учеников и сотрудников в школу не пускают.
Сейчас конкурируют три основных вида вирусной инфекции: COVID-19, грипп и группа остальных возбудителей ОРВИ. Все они характерны для сезонных подъемов заболеваемости. В Депздраве подчеркнули, что в большинстве случаев заболевания, вызванные респираторными инфекциями, протекают в легкой и средней форме.
Также в ведомстве заверили, что в Москве есть все необходимые мощности для лечения пациентов с любыми инфекциями. Схемы оказания медпомощи отработаны, каждый пациент получает лечение в полном объеме.
Информация о том, что в Москве наблюдается эпидемия гриппа и скрытой пневмонии среди школьников, является недостоверной.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
Дети
Здравоохранение
Школы
Фейковые новости
Грипп
Школьники
ОРВИ
Реклама
Реклама