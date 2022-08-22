Фейк: в минералке S.Pellegrino обнаружили наночастицы оксида графена

В Сети появился ролик, иностранный автор которого провел исследование итальянской минеральной воды бренда San Pellegrino. По его словам, в результате гальванизации в стакане с минералкой образовался осадок, что якобы доказывает наличие оксида графена. «360» разобрался в ситуации и выяснил, что эта информация — очередной фейк.

Фейк

Видеозапись с «исследованием» появилась 5 августа во «ВКонтакте». Автор ролика налил два бокала воды, в один из них — минералку итальянского производителя San Pellegrino. После этого мужчина достал бытовой гальванизатор с анодами и катодами, чтобы провести эксперимент.

Источник фото: соцсети

В процессе гальванизации вода в обоих бокалах шипит, пенится и меняется в цвете. В итоге в стаканах появляется осадок. Автор видео при помощи магнита попытался пошевелить его. Это якобы удалось в случае с минералкой от итальянского производителя. По мнению «исследователя», это говорит о содержании оксида графена.

Правда

На деле утверждать о наличии этого вещества в минеральной воде нельзя. Невозможно также заявлять о том, что в минералку от S.Pellegrino на каком-либо этапе добавляют оксид графена.

Авторы ролика смонтировали его таким образом, что значительный период проведения эксперимента не попал в итоговый вариант видеозаписи. В этот момент можно было сделать что угодно — вплоть до подсыпания металлических опилок. Можно сделать вывод: опубликованные «доказательства» наличия оксида графена в минеральной воде бренда San Pellegrino являются фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.