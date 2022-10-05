Фейк: в меню ресторанов McDonalds обнаружили следы человеческого мяса | 360°

Общество 05 октября 2022, 20:38 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: в меню ресторанов McDonalds обнаружили следы человеческого мяса Слухи о человеческом мясе в продуктах сети McDonalds оказались фейком РИА «Новости»

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В сообществах социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что на производственных линиях McDonalds в США и других стран мира обнаружили следы человеческого мяса. «360» разобрался в ситуации и выяснил, что это очередной фейк.

Фейк

Шокирующие данные опубликовали в сообществе «Проект: Проснись Нео!». Авторы статьи якобы процитировали «агента» ФБР Ллойда Харрисона, который заявил, что в продукции сети ресторанов может присутствовать мясо детей.

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В публикации также отметили, что «сатанинский культ хочет распространить каннибализм», а семья McDonalds является одной из «ведущих семей Иллюминатов и черной знати в Соединенных Штатах». Авторы страшилки добавили, что в кетчупе также обнаружили следы крови.

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Правда

На самом деле информация не соответствует действительности. Этот фейк начали распространять еще в 2014 году, когда соответствующая шутка появилась на сайте huzlers.com. Это сатирический портал, и все подобные публикации там отмечают как юмористические.

Часть изданий начали распространять данные, выдавая их за правду. В ситуацию вмешалось руководство компании McDonalds. Оно создало сайт «Ты вправе знать», где посетителям ресторанов предоставили всю необходимую информацию об ингредиентах и меню заведения. Разоблачало фейки и британское издание The Independent. Журналисты отметили, что семья Макдоналдов давно не имеет никакого отношения к сети ресторанов.

Учитывая приведенные факты, можно сделать вывод: слухи о наличии человеческого мяса в продукции McDonalds является фейком.

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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