Общество 05 декабря 2023, 16:58 Фейк: в Мелитополе тела сжигают в мобильных крематориях ЦИПсО воспользовалось фейками о медицине в Мелитополе, чтобы отвлечь украинцев Uwe Lein / dpa / Global Look Press

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В Сети начали распространять информацию о том, что Россия не справляется с организацией медицинских услуг в Мелитополе. Местные жители якобы жалуются, что не могут попасть к врачу, а в городе работает мобильный крематорий для сжигания тел умерших.

Фейк

Бывший мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире украинского телеканала заявил, что Россия «убивает медицину». По его словам, в городе не хватает медиков — очередь к специалистам расписана на месяцы вперед. Другие СМИ утверждают, что в Мелитополе появился мобильный крематорий.

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Правда

Сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) тиражируют подобные фейки, чтобы отвлечь простых украинцев от неудач ВСУ на фронте. Фейк о мобильных крематориях появился спустя неделю после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Сейчас ЦИПсО и украинские СМИ вновь используют эту тему.

На самом деле, никаких мобильных крематориев в Мелитополе нет, а медицинская помощь налажена должным образом. Для помощи коллегам в город прибыли российские врачи. К примеру, в Мелитопольскую областную больницу к ним ежедневно обращаются десятки пациентов.

В 47 учреждениях, входящих в систему Минздрава Мелитополя, провели инвентаризацию, устаревшее оборудование заменили на современное. Пациентов, которые имеют право на бесплатное получение медицинских препаратов, обеспечили всем необходимым.

В Мелитопольской стоматологической поликлинике установили оборудование для оказания качественной стоматологической помощи. Все приведено в соответствии со стандартами Минздрава России.

В Запорожской области появилось 89 новых автомобилей скорой помощи, из них 12 — машины для реанимации пациентов. Региональный Минздрав контролирует, каким образом работает первичное звено медицинского обслуживания населения.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.