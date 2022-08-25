Фейк: в Мариуполе теперь только три группы граждан смогут рассчитывать на гумпомощь

Недавно в Сети появилась информация о том, что теперь только три категории граждан в Мариуполе смогут получать гуманитарную помощь. Об этом говорится в Telegram-канале бывшего советника мэра города Петра Андрющенко. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

На прошлой неделе, 21 августа, в этом Telegram-канале появился пост о том, что якобы с 22 августа сократится число категорий граждан, которым в Мариуполе полагается гуманитарная помощь. В сообщении говорилось, что ее смогут получать только инвалиды первой и второй группы, а также пенсионеры старше 65 лет. Все остальные якобы «должны обеспечивать себя сами», поскольку в городе появился дефицит наличных денег.

Правда

Эта информация не имеет ничего общего с действительностью. С 22 августа действительно изменились правила получения гуманитарной помощи, но список категорий граждан, которые могут ее получать, существенно шире, чем указано в украинском Telegram-канале. По данным Теlеgrаm-канала о восстановлении Мариуполя, «Новый Мариуполь», кроме пенсионеров старше 65 лет и инвалидов первой и второй групп, на гуманитарную помощь могут рассчитывать:

— участники и инвалиды ВОВ, участники боевых действий;

— дети до трех лет;

— дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения, которые воспитываются в домах семейного типа;

— дети-инвалиды;

— дети, над которыми установлена опека или попечительство;

— одинокая мать (отец) при наличии статуса;

— беременные женщины (неработающие), состоящие на учете в установленном порядке;

— один из родителей семьи, имеющей трех и более детей.

Таким образом количество категорий граждан, которые могут получать гуманитарную помощь, гораздо шире, чем описывают «виртуальные» украинские власти Мариуполя.

Правила получения гуманитарной помощи изменились в связи с налаживанием мирной жизни в городе. Там строятся новые дома, восстанавливаются коммуникации и объекты инфраструктуры, открываются магазины, также полным ходом идет подготовка к учебному году. Благодаря этому появляются новые рабочие места.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля одобрил мастер-план развития Мариуполя. Полное восстановление города планируется завершить в течение трех лет.

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