Общество 14 сентября 2023, 17:38 Фейк: в Мариуполе больше не восстанавливают жилье Сообщения о том, что в Мариуполе не восстанавливают жилье, не подтвердились РИА «Новости»

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Экс-советник бывшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в городе больше не восстанавливают жилье. «360» выяснил, почему это утверждение не соответствует действительности.

Фейк

Вместо восстановления жилья, поврежденного в результате боевых действий, в Мариуполе строят лишь «ипотечные» многоэтажки. Об этом Андрющенко написал в своем Telegram-канале.

Правда

Андрющенко не впервые раздувает фейк на ровном месте. На самом деле, работы по восстановлению жилых объектов в Мариуполе продолжаются.

Примерно 30 тысяч специалистов участвуют в воссоздании и строительстве более чем 2000 зданий в городе. Это активно освещают в том числе местные СМИ.

Глава Мариуполя Олег Моргун лично контролирует все процессы, связанные с восстановлением города, и регулярно посещает объекты.

Помимо этого, власти встречаются с жителями, отвечают на вопросы о восстановлении домов и получении компенсации за утраченное имущество.

Работы не ограничиваются внешней отделкой и заменой окон. Специалисты проводят капитальный ремонт каждого здания: меняют бетонные перекрытия, инженерные сети, крышу, устанавливают внутренние перегородки с учетом личных пожеланий жильцов. Но сначала строители проверяют, реально ли восстановить здание: если украинские боевики не повредили несущие конструкции — значит, можно приступать к работе.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.