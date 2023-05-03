Общество 03 мая 2023, 16:05 Фейк: в ЛНР случился острый кризис из-за нехватки лекарств для населения Информация о нехватке медоборудования и лекарств для гражданских в ЛНР оказалась фейком Amanda Jones / Unsplash

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Украинские СМИ распространили недостоверную информацию об острой нехватке медицинского оборудования и лекарств для нужд гражданского населения. По данным Центра национального сопротивления страны, с дефицитом медикаментов в республике будто бы столкнулись после перевода больниц в формат работы военных госпиталей. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Одним из первых о «дефиците» лекарств сообщило издание «Украинская правда». Авторы статьи утверждают, что большинство клиник в ЛНР перевели в режим работы военных госпиталей. Это, по их словам, сказалось на гражданском населении республики.

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По мнению обозревателей, в новом российском регионе возникла нехватка медикаментов, необходимых для нужд мирных жителей.

Правда

Гражданское население регулярно и в полном объеме получает медицинскую помощь. В отдаленные районы ЛНР выезжают бригады врачей, осматривающих жителей. По этой схеме работают луганские онкологи — они помогают пациентам выявить болезнь на ранних стадиях и назначить верное лечение.

Особенное внимание уделяют участникам Великой Отечественной войны. Медики из Первомайска осмотрели 27 ветеранов на дому, сообщила пресс-служба республиканского Минздрава.

В ЛНР приезжают врачи из других регионов страны. Так, детей из Лисичанска осмотрели медики из Татарстана. Они поделились с коллегами важным опытом. Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что на оснащение новых субъектов медоборудованием выделили дополнительные средства.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал главной площадкой по противодействию фейковым новостям.