Общество 26 июля 2023, 20:03 Фейк: в лесах Ульяновской области заметили огромное количество медведей Сообщения о массовых скоплениях медведей в ульяновских лесах оказались фейком Mark Basarab / Unsplash

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В Сети появилась информация о том, что в лесах Ульяновской области будто бы заметили непривычно много бурых медведей. Местные паблики даже опубликовали видео с косолапым, однако выяснилось, что запись сделали совсем в другом месте и в другое время.

Фейк

Публикации о медвежьем нашествии появились в ульяновских Telegram-каналах. Жителей предупредили — косолапых заметили в районе города Барыша. Авторы статей призвали держаться от лесов подальше.

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В качестве доказательства опубликовывали видеозапись. Герои ролика — несколько мужчин, забравшиеся на грузовик, который окружили бурые медведи.

Правда

Медведи действительно были на видео — судя по комментариям, их было не менее 12. Вот только заметили их в Восточной Сибири, а сделали запись более трех лет назад. Этот ролик опубликовал YouTube-канал «Зеркало. Моменты».

Информация о массовом нашествии медведей в Ульяновской области оказалась недостоверной.

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