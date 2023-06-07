Общество 07 июня 2023, 18:24 Фейк: в Крыму установили лимит на снятие наличных в банкоматах Фейк о лимите на снятие денег в Крыму опубликовали в Telegram украинского чиновника РИА «Новости»

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Фейковая информация о том, что в Крыму якобы установили лимиты на снятие наличных, появилась в Telegram. Ролик на эту тему опубликовали в канале бывшего замминистра внутренних дел Украины. Уже только этот факт об источнике видео должен наводить на мысли о том, какие цели преследовали авторы публикации.

Фейк

Информацию о том, что в Крыму якобы устанавливают лимиты на снятие наличных в Крыму, чтобы препятствовать выезду жителей с полуострова, опубликовали в Telegram-канале экс-замглавы украинского МВД Антона Геращенко.

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Пост проиллюстрировали видео, на котором молодой человек стоит около банкомата и говорит о лимите на снятие денег в размере 300 рублей в сутки.

Правда

Данное видео является явным фейком, о чем говорят сразу несколько фактов. Во-первых, номер банкомата — 60007601 — определяет его местоположение в Казани (Татарстан).

Во-вторых, в отражении виден человек в теплой одежде и маске, что указывает на то, что ролик, вероятно, сняли в период ограничений из-за пандемии COVID-19. Температура воздуха в Крыму сейчас составляет +20 градусов, и жители одеваются по погоде.

В-третьих, на телефоне мужчины, который пытается воспользоваться банкоматом, видно название месяца — оно явно длиннее, чем июнь. Скорее всего, речь идет о зимнем или осеннем периоде.

Таким образом, информация о том, что Россия устанавливает лимиты на снятие наличности в Крыму, чтобы препятствовать выезду жителей с полуострова, недостоверна. Налицо очевидный вброс, организованный ЦИПсО, призванный дестабилизировать обстановку в регионе.

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