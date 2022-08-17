Фейк: в Крыму ищут группу диверсантов, которые прячутся в катакомбах

В Крыму начали распространять листовки о том, что на полуострове идет розыск диверсантов, которые якобы скрываются в катакомбах. Власти региона уже опровергли эти данные.

Фейк

В листовках, которые начали распространять неизвестные, говорится, что на полуострове якобы скрывается группа диверсантов, в которую входят от 12 до 20 человек. Авторы этого фейка утверждают, что разыскиваемые диверсанты, возможно, скрываются в гаражных кооперативах или катакомбах. Там же говорится, что эти люди «подозрительно общительны».

Их якобы можно видеть на пляже, где они «морской водой смывают с себя запах взрывчатых веществ». Помимо этого, в листовках были даже подробности о средствах связи, которыми пользуются эти «общительные диверсанты». Это кнопочные телефоны, которые они купили в Крыму, уточнили авторы этого вброса.

Правда

Советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале опроверг вброс, что в регионе ищут группу диверсантов.

«Новый вброс украинских фейков про розыск диверсионных групп. Прошу верить только официальным сайтам и страницам, вся иная информация носит провокационный характер», — написал он.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.